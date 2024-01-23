Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Artık Tosuncuk değil: Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi! - Güncel haberler

        Tosuncuk cezaevinde 30 kilo verdi!

        Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın cezaevinde 30 kilo verdiği öğrenildi. Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, müvekkilinin son fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artık Tosuncuk değil!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 20 gün önce çekilen fotoğrafta oldukça zayıfladığı görülen Aydın'ın 110 kilodan 80 kilograma düştüğü öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın hem spor hem de diyet yaptığı belirtildi.

        Aydın'ın avukatı Mehmet Keske , "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #tosuncuk
        #Mehmet Aydın
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Habertürk Anasayfa