Tosun Paşa filmi nerede çekildi? Tosun Paşa oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Tosun Paşa karakteri Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenmedir. İşte Tosun Paşa hakkında detaylar...

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Tellioğulları ve Seferoğlulları'nın konakları Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'dır. Filmin çöl sahneleri de Kilyos sahilinde çekildi.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU

Olay 19. yüzyıl Mısır'ında geçer. Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar - Leyla

Şener Şen - Lütfü

Adile Naşit - Adile

Ayşen Gruda - Zekiye

Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray - Tellioğullarının kızı

Zihni Göktay - Ruhi

Ergin Orbey - Vehbi

Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa

Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)

İhsan Bilsev - Mülayim

Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)

Oya Aydonat - Tellioğullarının kızı

Filiz Toprak - Tellioğullarının kızı

Sıtkı Akçatepe - Sıtkı (Seferoğullarının Babası)

Hikmet Gül - Rukiye

Cevdet Arıkan - Suphi

Tevfik Şen - Seferoğlu

Ata Saka - Seferoğlu

Mete Sezer - Daver Bey

Yasemin Esmergül - Dadı

Arap Celal - Çığırtkan

Akif Kilman - Seferoğlu

Ayten Erman - Seferoğlu

Nevin Güler - Seferoğlu