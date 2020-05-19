DHA

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk 6 torun sahibi Fatma Gökdemir, annesi ölen kuzusunu torunlarıyla birlikte evde bakmaya başladı.

DHA'nın haberine göre ‘Paşa’ ismini verdiği 3 aylık kuzusuna ‘torunum’ diyen Fatma Gökdemir, kuzusunu koronavirüsten korumak için de ayran kabından maske yaptı.

Kuzunun sürekli ağzını sokaklara sürdüğünü söyleyen Fatma Gökdemir, virüse karşı kuzuya da maske taktı.

Annesi ölen kuzuya sahip çıktığını söyleyen Fatma Gökdemir, "Annesi vardı. Annesi ölünce ben bakmaya karar verdim. 63 yaşındayım. Çocuklarımla, torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Bir de ‘Paşam’ bizimle yaşıyor. Ben çok gezemiyorum ama çocuğum gezdiriyor onu. Ağzını yerlere sürmesin diye maske yaptık. Korona maskesi taktık ona. Şimdi dünya çok kötü, hastalık dolu. Hayvanı da dışarıya çıkarmak zorundayız. Hayvan içeride kapalı kalır mı? Korona olmasın diye maske taktık ona" dedi.