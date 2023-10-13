Adana'da Serhat O., tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darp etti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

BABAANNESİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı.

Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darp etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.