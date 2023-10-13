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        Haberler Gündem Güncel Adana'da torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti - Güncel haberler

        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darp etti

        Adana'da korkunç bir şiddet yaşandı. Kentte bir kişi tartıştığı dedesi ile babaannesini kürekle darp etti. Hastaneye kaldırılan çiftten Redife O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:48
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        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
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        Adana'da Serhat O., tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darp etti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA

        BABAANNESİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı.

        Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darp etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı. Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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