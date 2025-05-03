Torreira'dan rekor performans!
Galatasaray'da son haftaların golcü ismi Lucas Torreira, Sivasspor maçını da boş geçmedi. Adeta bir forvete dönüşen Uruguaylı orta saha, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlardaki 5. golünü kaydetti.
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Galatasaray'ın orta sahadaki 'atom karıncası' Lucas Torreira, son haftalarda adeta bir forvete dönüştü...
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Son maçlarda attığı kritik gollerle takımının şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulunan Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılıların Sivasspor ile oynadığı 34. hafta karşılaşmasında da fileleeri havalandırmayı başardı.
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Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 7 resmi maçın 5'inde gol attı.
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Torreira, ligde Beşiktaş, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı.
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KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU TEKRARLADI!
29 yaşındaki futbolcu Sivasspor karşısında fileleri havalandırarak, 2021-2022 sezonundan sonra kariyerinde en çok gol attığı sezonu tekrarladı.
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Torreira, 2021-2022 sezonunda Fiorentina formasıyla İtalya Serie A'da 5 gol kaydetmişti. Yıldız isim bu rakama Galatasaray formasıyla bu sezon yeniden ulaştı.
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