Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 doğumlu 23 yaşındadır. Toprak Razgatlıoğlu nerelidir sorusunun yanıtı Alanya'dır. Türkiye'den bir Kawasaki ZX- 10R'de Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan bir motosiklet yarışçısıdır . 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R'de kazandı . 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarıştı ; sırasıyla 10. ve 6. bitirme. İlk olarak 2014 sezonunun 7. yarışında Almanya'nın Sachsenring kentinde tamamlandı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KARİYERİ

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R'de Magny Cours'da kazandı. Alanya'da doğan Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen Tek teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu . Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta binen kız arkadaşıyla birlikte öldü. Toprak, Müslümanların alkolü yasakladığı inancından dolayı, yarışların ardından podyumda sprey şampanya geleneğini takip etmiyor.

KARİYERİ

Mevsim Durum Dizi Motosiklet 2011 18 IDM Yamaha R6 Kupası Yamaha YZF-R6 2 Türkiye Yol Yarışı 600cc Şampiyonası 2012 7 IDM Yamaha R6 Kupası 1 inci Türkiye Yol Yarışı 600cc Şampiyonası 2013 10 Red Bull MotoGP Çaylak Kupası KTM RC250GP 2014 6 Red Bull MotoGP Çaylak Kupası 2015 1 inci Avrupa Superstock 600 Şampiyonası Kawasaki ZX-6R 2016 5 FIM Superstock 1000 Kupası Kawasaki ZX-10R 2017 2 Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası