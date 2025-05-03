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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2. oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 2. oldu!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İtalya'da düzenlenen 4. ayağında ilk yarışta podyumun 2. basamağında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:17
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        Toprak Razgatlıoğlu 2. oldu!
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        İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde sıralama yarışını 3. sırada tamamlayan ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, hafta sonunun 23 turluk ilk yarışına 3. cepten başlama hakkını elde etti.

        2021 ve 2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile girdiği mücadelede yarış liderliğini henüz ilk turda ele geçirdi. Yarışta Bulega ile Toprak, zaman zaman birbirlerini geride bırakarak büyük çekişme yaşadı. Bulega, yarış sonunda damalı bayrağı birinci sırada geçti.

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise İtalya'da ilk yarışta 2. olarak kariyerinin 148. podyum sevincini yaşadı. Aruba Ducati takımından İspanyol Alvaro Bautista ise yarışı 3. sırada tamamladı.

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        Toprak Razgatlıoğlu yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Önemli puanlar aldım, Bulega'nın hızlı olduğunu biliyordum hemen onu geçmeye çalıştım, son virajda bir hata yaptım, sonrasında yakınlaşmayı kaybettim. Yarın iki yarış daha var, takıma teşekkür ediyorum herkes çok çalışıyor. Burada kazanmak gerekiyor, yarın elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon ilk kez WSBK'de yarışmaya başlayan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımı ile İtalya'da hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı 17. sırada geçti.

        Pilotlar genel klasmanında Bulega 161 puanla birinci, Razgatlıoğlu 135 puanla ikinci, Pata Maxus Yamaha takımından Andrea Locatelli ise 107 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

        Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, İtalya etabında yarın önce TSİ 12.00'de Superpole yarışında ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak.

        WSBK'da sezonun 5. ayağı, Çekya'da 16-18 Mayıs tarihlerinde Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde koşulacak.

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