Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Toprak altında kalan işçi öldü!

Toprak altında kalan taş ocağı işçisi hayatını kaybetti

Uşak’ta bir taş ocağında çalışan 49 yaşındaki İsmail Taran toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Giriş: 16.05.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Toprak altında kalan işçi öldü!
İHA

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir taş ocağı işçisi, yığılan toprağın altında kaldı. Saatler sonra mesai arkadaşları tarafından bulunan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir taş ocağında işçi olarak çalışan İsmail Taran (49), henüz bilinmeyen bir sebepten, ocakta biriken toprağın kaymasıyla toprakların altında kaldı. Toprak altında kalan Taran, yaklaşık 4 saat sonra mesai arkadaşları tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taran, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taran’ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı
Tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı
Antalya'da motosiklet kazası kamerada: 2 ölü
Antalya'da motosiklet kazası kamerada: 2 ölü
Akrabaların kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 4 yaralı
Akrabaların kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 4 yaralı
Kum yığınının altında kalan işçi öldü
Kum yığınının altında kalan işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.