Tartışmanın nedeni 93 milyon kişi

Sinema salonu sahipleri, geçtiğimiz hafta Bodrum’da düzenlenen 10’uncu Türk Filmleri Haftası’nda ilginç bir girişimde bulundu. Sinema salonları sahipleri, organizasyonun sonunda Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’a tepki gösterdikleri bir video yayınladı. Söz konusu videoda sözleri Yeşil Giresunlu, bestesi Vasco’ya ait olan ‘Güle Güle Sana’ adlı şarkının eşliğinde ‘Beyezperdeden uğurladıklarımız’ ibaresine yer verildi.

YILMAZ ERDOĞAN 'NEŞELİ HAYAT'TA 'RIZA ŞENYURT'U CANLANDIRDI Peki sinema salonları sahipleri neden böyle bir girişimde bulunup Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’a tepki gösterdi?

Bunun nedeni Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın filmlerini dijital platformlara çekmesi. Bu sinema sezonunda Erdoğan, Yılmaz ve Gökbakar’ın filmlerinin izleyicilerle sinema salonlarında değil, dijital platformlarda buluşacak olması.

'A.R.O.G', 'G.O.R.A'NIN DEVAMI OLARAK ÇEKİLDİ Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’a ‘Beyazperdeden Uğurladıklarımız’ ibaresiyle tepki gösterilmesi kanımca haksız bir tepki. Çünkü 2000’li yılların başından itibaren Türk sinemasının yeniden yapılanmasında ve yükselişe geçmesinde Erdoğan, Yılmaz ve Gökbakar’ın paylarının göz ardı edilmesi söz konusu bile olamaz. Filmlerinin gördükleri ilgi de bunun göstergesi. Ayrıca adı geçen kişilerin artık sinema için film üretmeyeceklerini düşünmek pek de akla yatkın değil.

'CELAL İLE CEREN'DE ŞAHAN GÖKBAKAR'A EZGİ MOLA EŞLİK ETTİ Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın filmleri toplamda 93.099.935 kişi. Toplam hasılatları ise 875.399.683 TL… Bu hasılatı günümüzün bilet fiyatlarıyla karşılaştıracak olursak Erdoğan, Yılmaz ve Gökbakar’ın sinema sektörüne sağladıkları girdinin çok daha fazla ölçüde olduğu gözler önüne seriliyor.

YILMAZ ERDOĞAN'IN GİŞE RAKAMLARI Sinema salonu sahiplerinin hazırladığı video akıllara 4 yıl önce yaşanan yapımcılarla yaşadıkları tartışmayı getirdi.

Sinema salonu sahipleriyle yapımcılar, 2018’de ‘Patlamış mısır’ başlığıyla büyük bir tartışma yaşamışlardı. Yapımcılar, bilet ücretlerinin artmasına rağmen kendi paylarının hep aynı kalmasına ve patlamış mısırla içeceğin bilete dâhil edilmesine tepki göstermişti. Yılmaz Erdoğan, tepkisini yeni filmi ‘Organize İşler - Sazan Sarmalı’nı gösterime çıkarmayarak dile getirmişti. Bu filmin gösterime çıkarılmamasının ardından yapımcılarla sinema salonu sahipleri arasında domino etkisiyle başlayan tartışmanın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, devreye girerek yeni bir sinema yasası çıkarmıştı.

CEM YILMAZ'IN GİŞE RAKAMLARI Sinema salonu sahipleri pandeminin etkisiyle iki yıl boyuncu yaşadıkları krizi bu sinema mevsiminde aşmayı arzuluyor. Gişe rakamları anlamında Türk sinemasının pandemi öncesi döneme dönüp dönemeyeceği bu sinema mevsiminde açıklığa kavuşacak. Pandemi döneminde sinemadan uzaklaşan izleyicilerin sinema salonlarına dönme refleksi, dijital platformların izleyicilerin alışkanlıklarını ne yönde değiştirdiğine dair soru işaretleri eylül - haziran arasındaki sinema mevsiminde cevap bulacak.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN GİŞE RAKAMLARI Bu nedenle sinema salonu sahipleri Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın filmlerinin bu sinema mevsiminde beyazperdeye yansımayacak olmasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Grafik Tasarım: Can BAYTAK