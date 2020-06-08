Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı - İSTANBUL

İSTANBUL (AA) - Kütüphane açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaklaşık 1 yıllık süreçte Fatih'e 6 kütüphane kazandırdıklarını belirterek, Topkapı Kütüphanesi'nin iyi bir lokasyonda ve Fatih'in girişinde olduğunu söyledi.Turan, İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin de kendilerinden bir talebi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisinin hemen yan tarafında. Öğrencilerimizin de bizden talepleri vardı. İnanıyorum ki tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız burayı kullanacaktır. Zaten statü olarak da lise son sınıfta okuyanlar ve üniversite öğrencileri buradan istifade edecekler. Bu 6.'sı, 7. kütüphanemizi de Kariye'de hazırlıyoruz, 1-1,5 ay sonra orayı açacağız. Biz Fatih kadim İstanbul olduğu için, üniversitelerimizin çoğunun burada olduğu için bu konuya özel önem veriyoruz. Öğrencilerimiz her açtığımız kütüphaneyi sağ olsunlar, dolduruyorlar. Gerektiğinde 7/24 işleyecek bir kütüphane burası."Binanın daha önceden bir sosyal tesis olarak planlandığını ifade eden Turan, daha önemli bir ihtiyaç olduğu ve öğrencilerin talebine cevap vermesi adına Topkapı Kütüphanesine dönüştürüldüğünü dile getirdi.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise İstanbul'da geçen sene eylül ayında meydana gelen depremden sonra kütüphanelerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, "Tıp fakültesi öğrencisi demek 7/24 ders çalışan, çok ciddi emek veren öğrenci demek. Öğrencilerin bizden istedikleri kütüphaneydi. Bu anlamda biz de sayın başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde Fatih'te birçok yerde kütüphane yapılanmasına gidildiğini söyledi. Lokasyon olarak da burası bize çok uygun olduğu için bizim ihtiyacımızı giderecek yapıyı ülkemize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.- 08.30 ila 24.00 arası açıkTopkapı Kütüphanesi'nden 17 yaş üstü öğrenciler, hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 ila 24.00 saatleri arasında faydalanabilecek.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmete giren kütüphanede 78 öğrenci ağırlanabiliyor. Tam kapasiteye geçildiğinde ise 132 öğrenciye hizmet verebilecek.Ayrıca, kütüphaneye gelen gençlere Fatih Belediyesi görevlileri tarafından çay ve çorba ikram ediliyor.
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