KORONAVİRÜSÜN DEVAM EDEN ETKİSİ Mİ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Umarım Tom Hanks, Parkinson olmamıştır." diyerek, görüş bildirdi. Bu arada "Hepimiz yaşlanıyoruz ve böylesine sorunlar olması normal." görüşünü savunanlar da oldu. Ayrıca bunun Tom Hanks'in geçirdiği koronavirüsün, uzun süre devam eden sonuçlarından biri olabileceği görüşünü belirtti.

Tom Hanks'in bir hayranı da Afazi hastalığı nedeniyle kariyerine nokta koyan Bruce Willis'e gönderme yaparak "Aman Tanrım! Önce Bruce Willis şimdi de Tom Hanks!" diyerek, endişesini dile getirdi.