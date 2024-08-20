Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu
Tom Cruise ve Katie Holmes'un bir zamanların en ünlü bebeği olan ve artık 18 yaşına giren kızı Suri, üniversiteli oldu. Suri, annesiyle yaşadığı evden ayrıldı ve öğrenci yurduna yerleşti
- 1
Tom Cruise ve Katie Holmes çiftinin 18 yaşındaki kızı Suri Cruise, artık üniversiteli oldu. Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'ne kaydolan Suri, artık New York'taki evinden ayrıldı.
Annesi Katie Holmes'un yardımıyla Carnegie Mellon'daki öğrenci yurduna taşındı.
- 2
Uzun yıllardır görüşmediği babası Tom Cruise ise şu sıralar sekizinci 'Görevimiz Tehlike' (Mission: Impossible) filminin çekimleri için Londra'da bulunuyor.
- 3
Artık üniversite birinci sınıf öğrencisi olan Suri, hafta sonu Pittsburgh'daki özel araştırma üniversitesinin kampüsünde 45 yaşındaki annesi katie Holmes ile birlikte görüldü. Anne kız, öğrenci yurduna bavul taşıyordu.
-
- 4
Bir gün sonra ise Katie Holmes New York sokaklarında yalnız başına görüntülendi. Holmes'ün artık birlikte yaşamadığı kızıyla mesajlaştığı öğrenildi.
- 5
Henüz beş aylıkken dergiye kapak olan, bebeklik ve ilk çocukluk döneminde bir magazin figürüne dönüşen, ancak Katie Holmes ile Tom Cruise'un 2012'deki boşanmasının ardından Holmes'un kameralardan uzak tuttuğu kızı Suri, yıllardır kendisiyle görüşmeyen babasıyla son bağını soyadını bırakak koparmıştı.
- 6
Suri'nin Hollywood yıldızı babasının soyadını bıraktığı ve bunun yerine yeni bir lakap kullandığı öğrenilmişti.
-
- 7
Bu da bir zamanların en ünlü bebeğinin, babasıyla hiçbir ilgisi olmadığına dair bir işaret olarak görülmüştü. Holmes ve Cruise ikilisinin kızı, artık Suri Noelle adını kullanıyor. Okul prodüksiyonu olan 'Head Over Heels' adlı müzikalin reklam afişinde Suri'nin bu adı kullandığı görülmüştü.
- 8
Tom Cruise’un, kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor. Suri, son 12 yıldır annesinin kanatları altında yaşıyor.