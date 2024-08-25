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        Haberler Dünyadan Tom Cruise'un yeni film projesi belli oldu - Magazin haberleri

        Tom Cruise'un yeni film projesi belli oldu

        'Top Gun', 'Görevimiz Tehlike' gibi ünlü aksiyon serilerinin yıldızı Tom Cruise, Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandıran ödüllü yönetmenin yeni filminde rol alacak. Cruise'un da ilk Oscar'ını kazanabileceği düşünülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:12
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        • 1

          'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma II'nin çekimlerini sürdüren Tom Cruise'un yeni film projesi belli oldu. Ünlü aksiyon yıldızı, Oscar'lı yönetmen Alejandro G. Iñàrritu'nun yeni filminde rol alacak.

        • 2

          Meksikalı yönetmen Alejandro G. Iñàrritu, daha önce 'Babil' (Babel), 'Diriliş' (The Revenant) ve 'Birdman' gibi çok ses getiren filmleri yönetti.

          'Birdman', En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında Oscar kazandı. Alejandro G. Iñàrritu ayrıca Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı 'Diriliş' ile 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar'ı kucakladı.

        • 3

          'Diriliş', aynı zamanda Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandırdı. Ödüllü yönetmenle çalışan Tom Cruise'un da ilk Oscar'ını bu filmle kazanabileceği düşünülüyor. Usta oyuncu, daha önce 3 kez Oscar'a aday gösterildi ancak hiç kazanamadı.

        • 4

          İsmi henüz açıklanmayan filmin, "Yarattığı felaket her şeyi mahvetmeden önce, insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çılgın bir göreve çıkan dünyadaki en güçlü adama odaklandığı" öğrenildi.

        • 5

          Tom Cruise, başrol oyuncusu olarak şubat oyunda anlaştığı filmin aynı zamanda yapımcılığını da üstlenecek.

        • 6

          Filmin; Sandra Huller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Michael Stuhlbarg'dan oluşan güçlü bir oyuncu kadrosu olacak.

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