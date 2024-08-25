Tom Cruise'un yeni film projesi belli oldu

Meksikalı yönetmen Alejandro G. Iñàrritu, daha önce 'Babil' (Babel), 'Diriliş' (The Revenant) ve 'Birdman' gibi çok ses getiren filmleri yönetti.

'Birdman', En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında Oscar kazandı. Alejandro G. Iñàrritu ayrıca Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı 'Diriliş' ile 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar'ı kucakladı.