Kendi rekorunu kırdı

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Vizyondaki ilk üç gününde yaklaşık 260.568.688 dolara ulaşan 'Top Gun: Maverick', Tom Cruise'un kariyerinde en yüksek açılış elde eden filmi oldu.

'Top Gun: Maverick'in Cannes Film Festivali'ndeki galası.

'Top Gun: Maverick', Türkiye'de ise beklentilerin altında bir izleyici sayısına ulaştı. İzleyiciyle 788 salonda buluşan film için ilk 3 günde 72.944 bilet kesildi.