1988 yapımı 'Yağmur Adam' (Rain Man), gösterime girdiği yıl, izleyicilerden büyük ilgi görürken 61. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Film' dâhil olmak üzere 4 dalda Oscar kazandı.

'Yağmur Adam', Tom Cruise'un kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Cruise, kızkardeşi olmasaymış Yağmur Adam' filminde rol alamayacakmış. Ünlü aksiyon yıldızı, bu gerçeği, dün Londra'daki Britanya Film Enstitüsü'nde izleyiciler önünde gerçekleştirdiği bir sohbet sırasında açıkladı.

Tom Cruise, kariyerini oluşturan önemli filmleri düşününce New York'taki bir restoranda Dustin Hoffman ile şans eseri karşılaşmasının hikâyesini anlattı. Yıl 1984'tü ve Cruise, Ridley Scott'ın 'Legend' filmini yeni çekmişti. ABD'ye, kız kardeşi Cass'i ziyarete gitmişti. Cass, Hoffman'ı restoranın diğer ucundan görmüştü.

Olayı anlatırken Tom Cruise; "Kardeşim 'Dustin Hoffman orada' dedi. Başımı kaldırıp baktığımda şapkalı bir şekilde oradaydı. 'O sıralar Death of a Salesman'ı oynuyordu ve paket servisi sipariş ediyordu" ifadesini kullandı.

"Kardeşim 'Oraya git ve ona merhaba de' dedi. Ben de 'Merhaba demeyeceğim' dedim. 'Onu tanıyorsun, filmlerini biliyorsun' dedi. Kardeşim normalde böyle şeyler yapmaz. Ben de insanlara hemen yaklaşmam ama o çok ısrarcıydı" diyen Tom Cruise, Britanya Film Enstitüsü salonunda o sırada izleyiciler arasında yer alan kardeşine dönerek, onun kendisine bir ültimatom verdiğini söyledi: Eğer yapmazsan, oraya gidip ona kim olduğunu söyleyeceğim.

Tom Cruise, kardeşine; "Kim olduğumu bilmeyecek, bu gerçekten aşağılayıcı olacak" diye yanıt verdiğini söylese de kardeşi Cass'in ısrarlarına karşı sonunda pes ettiğini anlattı. Dustin Hoffman'ın yanına gidip, "Affedersiniz Bay Hoffman, üzgünüm" der demez ondan "Cruise!" diye yanıt aldığını söyledi.

Karşılaşma gününde Dustin Hoffman'ın, Tom Cruise ve kız kardeşine 'Death of a Salesman' oyunu için bilet teklif ettiğini, gösteriden sonra onları sahne arkasına davet ettiğini söyleyen ünlü oyuncu; "Ayrılırken, 'Seninle bir film yapmak istiyorum' dedi. Ve ben de, 'Bu güzel olurdu efendim' dedim" şeklinde konuştu. Cruise, anısını anlatırken; "Ve olan da buydu. Bir yıl sonra 'Rain Man'in senaryosunu gönderdi" şeklinde konuştu.