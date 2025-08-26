Tom Cruise'dan Ana de Armas'a evlilik teklifi öncesi sözleşme şartı

Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen Tom Cruise ile Ana de Armas'ın aşk yaşadığı geçtiğimiz ay İspanya'nın Menorca kentinde romantik bir kaçamak yaparken görüntülenmişti. Şubat ayından beri aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme oyuncu çift, tekne tatiline çıkmıştı.

Birliktelikleri her ne kadar yeni olsa da Tom Cruise, Ana de Armas ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlandığı iddia edildi.

Radar Online'ın haberine göre; 600 milyon doları aşan servetin sahibi olan Tom Cruise, serveti ve özel hayatıyla ilgili birçok detayı korumak için kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırladığı ileri sürüldü.

Tom Cruise'un yakın çevresinden kaynaklar ise bu evlilik anlaşmasının sebebinin sadece para olmadığını söylüyor.

Yakın çevresi Tom Cruise, için; "O bir kontrol manyağı ve hayatının her ayrıntısını titizlikle yönetiyor. Ona yakın olan herkesin gizlilik sözleşmeleri ve benzeri şeyler konusunda imzalaması gereken bir sürü evrak işi var ancak evlilik bunu bambaşka bir boyuta taşıyor" ifadelerini kullandı.

Tom Cruise, daha önce Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile olmak üzere 3 kez evlendi.