Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte memleketi Arnavutluk’a özel bir ziyarette bulundu. Çift, Arnavutluk'un Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Tolgahan Sayışman, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada; "Arnavutluk’un vizyoner lideri Edi Rama ile aynı karede olmak bizim için büyük bir onur. Geleceğe umutla bakan bir ülkenin mimarı; enerjisi ve vizyonu gerçekten ilham verici. Önümüzdeki yeni dört yıllık dönemde de Arnavutluk adına harika işlere imza atacağından hiç şüphemiz yok" dedi.