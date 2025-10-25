Tolgahan Sayışman: O kişi ben değilim - Magazin haberleri

Tolgahan Sayışman, Umre ziyareti için gittiği kutsal topraklarda çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ile Kur'an-ı Kerim okurken yorgun düşüp, uyuyakaldığı iddia edildi. Söz konusu video, sosyal medyada hızla yayılınca Sayışman'dan açıklama geldi.

Tolgahan Sayışman; "Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar. Allah kabul etsin ama arkadaşlar bana videoyu göndermeyin artık. O, ben değilim, sevgiler" dedi.