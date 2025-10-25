Habertürk
        Tolgahan Sayışman: O kişi ben değilim

        Geçtiğimiz hafta Umre'ye giden Tolgahan Sayışman'a ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası ünlü oyuncu açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        25.10.2025 - 14:44
        "O kişi ben değilim"
        Tolgahan Sayışman, Umre ziyareti için gittiği kutsal topraklarda çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

        Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ile Kur'an-ı Kerim okurken yorgun düşüp, uyuyakaldığı iddia edildi. Söz konusu video, sosyal medyada hızla yayılınca Sayışman'dan açıklama geldi.

        Tolgahan Sayışman; "Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar. Allah kabul etsin ama arkadaşlar bana videoyu göndermeyin artık. O, ben değilim, sevgiler" dedi.

