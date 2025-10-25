Tolgahan Sayışman: O kişi ben değilim
Geçtiğimiz hafta Umre'ye giden Tolgahan Sayışman'a ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası ünlü oyuncu açıklamada bulundu
Tolgahan Sayışman, Umre ziyareti için gittiği kutsal topraklarda çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ile Kur'an-ı Kerim okurken yorgun düşüp, uyuyakaldığı iddia edildi. Söz konusu video, sosyal medyada hızla yayılınca Sayışman'dan açıklama geldi.
Tolgahan Sayışman; "Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar. Allah kabul etsin ama arkadaşlar bana videoyu göndermeyin artık. O, ben değilim, sevgiler" dedi.