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Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye aşkını haykırdı: Kalbim! - Magazin haberleri

Tolgahan Sayışman aşkını haykırdı: Kalbim!

Önceki gün eşi Almeda Abazi ile birlikte kamera karşısına geçen Tolgahan Sayışman, aşkını haykırdı. Ünlü oyuncu, eşine, "Kalbim!" sözleriyle seslendi

29.09.2021 - 07:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

  • AŞKINI HAYKIRDI: KALBİM!

    Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk'ta tatil yapıyor. Kendilerine vakit ayıran Sayışman ile Abazi, önceki gün objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği pozu 2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Kalbim!" ifadeleriyle paylaştı.

    "SEVGİLİM BENİM"

    29 yaşındaki Almeda Abazi ise Sayışman'a, "Sevgilim benim..." sözleriyle yanıt verdi. Çiftin gönderileri kısa sürede 82 binden fazla beğeni aldı.

  • "BAYAĞI ÇİRKİNLEŞTİM"

    İki yıl önce oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini ifade etmişti.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Almeda Abazi, daha önce, "Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı." demişti.

  • "TOLGAHAN, 'YAZIK SANA' DEDİ"

    Ünlü isim, eşinin üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini de sözlerine eklemişti.

    Abazi, "Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu ta ki Alina'nın doğumuna girene kadar... Doğumdan çıkar çıkmaz, 'Sana çok yazık. Kıyamam, bitti... Bir daha zorlamayacağım' dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk." şeklinde konuşmuştu.

  • "BU SORUYU ALMEDA'YA SORMAYIN!" DEMİŞTİ

    Muhabirlerin, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili bir yanıt veren Sayışman, "Bu soruyu Almeda'ya sormayın. Hele ki bu aralar..." diyerek, gülümsemişti.

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