Tolga Sarıtaş, babalığı anlattı: Bambaşka bir duygu

Oyuncu Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'la geçtiğimiz haziran ayında evlendirdikten sonra geçtiğimiz baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tolga Sarıtaş, katıldığı bir etkinlikte baba olmakla ilgili duygularını dile getirdi.

REKLAM advertisement1

Tolga Sarıtaş, duygularını şöyle dile getirdi; "Bambaşka bir duygu. Sağlıkla aldık kucağımıza onun için de çok mutluyuz. Ne desem şimdi eksik kalacak. Allah, isteyen herkese versin. Çok güzel, özel bir duygu. Bambaşka bir duygu. İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey."