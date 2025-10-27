Habertürk
        Tolga Özbek'ten bronz madalya!
        Milli güreşçi Tolga Özbek, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 61 kiloda Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip’i 11-1 mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

        Tolga Özbek, şampiyonada Kazakistanlı Merey Bazarbayev’i 11-6, Azerbaycanlı Ceyhun Allshverdiyev’i 6-4 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu’ya mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip’i 11-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

