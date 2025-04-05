Hem yurt içinde hem de yurt dışında festivallere damga vuran ve çok sayıda ödül kazanan “Gişe Memuru”, “Sarmaşık” ve “Kelebekler” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olan “Kelebekler” aynı zamanda tarihi bir başarıya da imza atmıştı. Karaçelik, İngilizce kaleme aldığı ve dünya çapındaki ödüllü oyuncularla, tamamı yurtdışında çekilen yeni filmiyle de genç sinemacılar için umut ve örnek teşkil etmeye devam ediyor.

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Orijinal adı “Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer” olan “Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi”, Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü, İngilizce çektiği ilk film. Dünya prömiyerini, geçtiğimiz yaz New York’ta düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nde yapan ve festivalde Seyirci Ödülü’nü kazanan “Saykoterapi”, 4 Nisan’da aynı şehirde vizyona girdi. Film, vizyon öncesinde 2 ve 3 Nisan tarihlerinde Karaçelik’in yanı sıra filmin başrol oyuncuları ABD’li yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun da katılımıyla gerçekleşen iki özel gösterimde seyircilerden tam not aldı.

Bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını anlatan film, 11-22 Nisan 2025 tarihleri arasında 44. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale için yarışacak. “Saykoterapi”, 18 Nisan Cuma günü ise Chantier Films dağıtımcılığında Türkiye’de vizyona girecek. Tolga Karaçelik Kara komedi türündeki “Saykoterapi”nin 22 gün süren çekimleri New York’un farklı noktalarında; post prodüksiyon çalışmaları ise New York, Los Angeles ve İstanbul’da gerçekleşti. Filmin yapımcılığını Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan Curious Gremlin ve Wren Arthur ile Steve Buscemi’nin Olive Productions şirketleriyle birlikteTolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor. Filmin uygulayıcı yapımcıları ise Britt Lower, John Magaro, Kanat Doğramacı (Asteros Film), Ali Yürüer, Aret Taşçıyan ve Irmak Pakdemir (Pakpictures).Görüntü yönetmenliğini, Black Bird ile Emmy ödülü alan ilk kadın görüntü yönetmeni Natalia Kingston’ın; prodüksiyontasarımını American Honey, Hanna gibi yapımlara imza atan Lance Mitchell’in üstlendiği“Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi”nin müzik süpervizörlüğünü Emmy ödüllü Ciara Elwis yapıyor. Dünya çapındaki haklarını ABD’nin en önemli şirketlerinden ikisinin, CAA Media Finance ve UTA’in yönettiği filmin kurgusu ise Evren Luş’un imzasını taşıyor.