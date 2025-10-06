TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı belli oldu mu?

İLK DEFA KİRALIK KONUTLAR DA OLACAK

500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

Öte yandan daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ile 13 Eylül 2022'de "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçiren TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.