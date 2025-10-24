TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları belli oldu! 81 İlde 500 Bin Konut Projesi başvuru planı ve şartları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'81 İlde 500 Bin Konut Projesi'nin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre; 500 bin konutun 100 bini İstanbul'da yapılacak, kalanları diğer şehirlere bölünecek. Konutlar 1 milyon 800 bin TL'den başlayacak fiyatlarla satışa çıkacak ve yüzde 10 peşinat koşulu ile 240 ay vade ile alıcısını bulacak. Eşinin veya çocuğunun üzerine kayıtlı ev tapusu olan vatandaşlar, başvuru yapamayacak. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'TOKİ 81 İlde 500 Bin Konut Projesi' hakkında tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda projenin detaylarını açıkladı. Bu kapsamda 100 bin konut İstanbul'a yapılacak; konutlar 1+1 ve 2+1 şeklinde olacak. Konutlar 1 milyon 800 bin TL'den başlayacak, yüzde 10 peşinatlı, 240 ay vadeli, aylık 6 bin 750 lira taksitle satış yapılacak. Gençlere, emeklilere, gazi ve engelli vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. İşte, TOKİ 81 İlde 500 Bin Konut Projesi hakkında tüm detaylar
TOKİ 81 İLDE 500 BİN KONUT PROJESİ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
500 bin konuttan:
- 100 bini İstanbul'a
- 30 bini Ankara'ya
- 21 bini İzmir'e
- 13 bin Bursa, Gaziantep ve Konya'ya
- 12 bin Hatay ve Diyarbakır'a yapılacak
KİMLERE ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK?
TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında özel kontenajlar ayrılacak.
- Emeklilere yüzde 20,
- 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20,
- 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ise yüzde 10
- Gazi ve engelli vatandaşlara yüzde 5 kontenjan ayrılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
- Konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Tamamı yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projeye 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabilecek ancak Erdoğan öncelik, evi olamayan vatandaşlar olacak.
- Tapuda eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olan vatandaşlar başvuru yapamayacak.
- Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında il değiştiren vatandaşların 1 yıllık ikamet belgesi alarak, yaşadıkları şehre geri döndüklerini kanıtlaması gerekiyor.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL?
- Ayda 6 bin 750 lira taksit ödenecek
- Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak
- Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Kuralar ise Aralık ayında çekilecek. İlk ev teslimleri de Mart 2027'de yapılacak.
İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT YAPILACAK
Proje kapsamında İstanbul'a özel 15 bin kiralık konut yapılacak. Buradaki konutların kira bedeli yarı fiyatına olacak ve sözleşmeler 3 yıllık olarak yapılacak. Kira sözleşmesi sona erince konutun bakımı yapılarak yeniden kiraya verilecek. Bakım, yönetim ve denetimi devletin kontrolünde olacak.