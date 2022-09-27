TOKİ sosyal konut projesi açıklandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren bu proje sayesinde kolay ödeme ve taksit imkanlarıyla ev sahibi olunabilecek. Yaklaşık 5 milyon kişinin başvuruda bulunduğu ve halihazırda devam eden ve daha da artması beklenen projeye bir yenisi daha eklendi. Orta gelir grubunda olan vatandaşları sevindirecek haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum, orta gelir grubunda olan kişiler için Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüldüğünü söyledi. Peki, TOKİ orta sınıf konut kampanyası nedir? TOKİ Orta Gelir Grubu başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir? İşte detaylar...