TOKİ indirim kampanyası 2024 başlıyor! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 indirim sağlanacağını duyurmuştu. TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası başlıyor. Peki, 2024 TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar…
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TOKİ indirim kampanyası başlıyor! TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Kampanyanın detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Peki, 2024 TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları…
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Vatandaşlar, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Ödenmesi gereken tutar da bankadan öğrenebilecek.
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TEMMUZ 2023 ÖNCESİ SATILAN EV VE İŞ YERLERİNİ KAPSAYACAK
TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek.
2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.
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KISMİ ÖDEMEYE DE İNDİRİM KOLAYLIĞI
Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI
Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmamalı.
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları ‘borcu yoktur’ belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.
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İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.
Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25’lik indirimden yararlanamayacak.
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