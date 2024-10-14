TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.

Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.