TOKİ, 44 ilde 552 arsa satışı yapacak. Yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade olmak üzere iki ödeme seçeneğinin sunulduğu açık artırma iki gün sürecek ve peşin alımlara yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ 552 arsanın yer aldığı iller, arsa nitelikleri ve satış tarih...