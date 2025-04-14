TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunacak. Muhammen bedeli 18 milyar 221 milyon 912 bin 20 lira olan arsalar için iki ödeme planı ve peşin alımlara yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, arsaların niteliği nedir, satış ne zaman? İşte, TOKİ 44 il 552 arsa satışı hakkında detaylar...
- 1
TOKİ, 44 ilde 552 arsa satışı yapacak. Yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade olmak üzere iki ödeme seçeneğinin sunulduğu açık artırma iki gün sürecek ve peşin alımlara yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ 552 arsanın yer aldığı iller, arsa nitelikleri ve satış tarih...
- 2
TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
- 3
ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.
-
- 4
ARSALARIN NİTELİĞİ NEDİR?
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.
- 5
TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.