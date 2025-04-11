TOKİ’nin 44 ilde gerçekleştireceği 552 arsanın satışına yönelik geri sayım başladı. Toplamda 19 milyar 433 milyon 652 bin 50 lira muhammen bedelle satışa sunulacak arsalar, Ankara ve İstanbul’daki fiziki açık artırma salonlarının yanı sıra çevrim içi olarak da teklif alabilecek. Yaklaşık 3 milyon 975 bin 685 metrekarelik yüzölçümüne sahip arsalar için peşin ödeme seçeneğini değerlendiren alıcılara yüzde 15 indirim avantajı sunulacak. Peki, TOKİ tarafından düzenlenecek arsa satışları hangi tarihlerde ve nerelerde yapılacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...