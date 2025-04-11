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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 44 il 552 arsa satışı tarihi nedir, ödeme planı ve peşin ödeme seçenekleri neler, arsalar hangi nitelikte ve nerede?

        TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 44 ilde toplam 552 farklı nitelikteki arsayı satışa sunuyor. İki gün sürecek açık artırmada konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, sosyal-kültürel tesis alanları, plansız arsalar ve akaryakıt istasyonu alanları gibi birçok farklı kategoride arsa alıcısıyla buluşacak. Alıcılara iki ayrı ödeme alternatifi sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim avantajı da sağlanacak. Peki, TOKİ tarafından satışa çıkarılan 552 arsa için açık artırma ne zaman ve hangi adreslerde yapılacak? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:05
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        • 1

          TOKİ’nin 44 ilde gerçekleştireceği 552 arsanın satışına yönelik geri sayım başladı. Toplamda 19 milyar 433 milyon 652 bin 50 lira muhammen bedelle satışa sunulacak arsalar, Ankara ve İstanbul’daki fiziki açık artırma salonlarının yanı sıra çevrim içi olarak da teklif alabilecek. Yaklaşık 3 milyon 975 bin 685 metrekarelik yüzölçümüne sahip arsalar için peşin ödeme seçeneğini değerlendiren alıcılara yüzde 15 indirim avantajı sunulacak. Peki, TOKİ tarafından düzenlenecek arsa satışları hangi tarihlerde ve nerelerde yapılacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...

        • 2

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 3

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

        • 4

          ARSALARIN NİTELİĞİ NEDİR?

          Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

        • 5

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

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