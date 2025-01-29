TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! Ödeme planı nasıl?
TOKİ, 20 ilde 63 arsayı satmaya hazırlanıyor. İstanbul, Kastamonu, Kayseri gibi farklı illerde yer alan arsalar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade şeklindeki ödeme planı ile alıcılarını bulacak. Arsalar için çevrim içi teklif de verilecek. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...
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TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa çıkaracak. Ankara, İstanbul ve çevrim içi yapılacak satışta alıcılar istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı nerede ve ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
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TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.
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ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.