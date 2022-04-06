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Haberler Ramazan Tokat’ta 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı

6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı

Tokat’ta minaresi öksüz kalan 6 asırlık caminin yeniden ibadete açılması için mahalle sakinleri restorasyon çalışmalarının başlatılmasını bekliyor.

06.04.2022 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat’ta 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı
6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı
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İHA

Akdeğirmen Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta bulunan 6 asırlık Horuç Camii bir inşaatın temel kazı çalışması nedeni ile yıkılma tehlikesi nedeni ile 2015 yılında ibadete kapatıldı.

Zemindeki kaymanın durdurulamaması nedeni ile ağır hasar gören caminin 2019 yılında yıkılmasına karar verildi. Osmanlı mimari eseri caminin minaresi ise heyelandan etkilenmedi. Caminin kubbe ve duvarları sökülmek suretiyle zemini sağlamlaştırılarak aslına uygun olarak yeninden yapılması için çalışma başlatıldı.

Mahalle sakinleri ise yaklaşık 6 yıldır ibadete kapalı olan caminin biran önce yeniden yapılmasını istiyor.

"MİNARESİ VAR, CAMİ YOK"

Mahalle sakinlerinden Ömer Eskici, caminin cemaat namaz kıldığı sırada bir inşaatın temel kazısı sırasında çökme yaptığın söyledi.

Eskici, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmek üzere yıkılan caminin yeninden ibadete açılmasını beklediklerini ifade ederek, “Camimiz seneleridir böyle bekliyor. Yaşlı olduğumuz için başka camilere gidemiyoruz. Camimizin biran önce yapılmasını istiyoruz. Minare camisiz kaldı. Kur’an kursunda vakit namazları kılınıyor. Ama Cuma namazları, teravi namazları kılınmıyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Şenoğlan da minarenin öksüz kaldığını belirterek, ”Bu cami yıkıldı yıkılalı ağaçlarını buraya yığdılar. Çürüyüp gidiyor, odun bile olmaz. Minaresi var, camisi yok. Öksüz minare” diye konuştu.

Yaşar Yalçın ise tarihi camide 6 yıldır ibadet yapamadıklarını belirterek, “Ramazan ayında yakınlardaki camilere gidiyoruz. Ama gidebileni var, gidemeyeni var. Biran önce camimiz yapılırsa memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ise caminin restorasyonu için koruma kurulundan izin alındığı, projesini hazır olduğu kaydedildi. Yatırım programına alınan caminin restorasyonu için ihale çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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