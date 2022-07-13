Tokatçı filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? Tokatçı nerede ve ne zaman, kaç yılında çekildi?

Yapımcılığını Yahya Kılıç'ın üstlendiği ve senaryosunu Suphi Tekniker kaleme aldığı Tokatçı filmi bu akşam televizyon izleyicileri buluşuyor. Film severler Tokatçı filminin oyuncuları ve konusunu araştırıyorlar. Peki Tokatçı filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? Tokatçı nerede ve ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Tokatçı filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

TOKATÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Saf bir adam olan Osman, gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa’nın kızı Emine’ye kaptırır. Ağa bunu öğrendiğinde başta deliye döner. Osman ve ailesi ile birlikte Emine’yi istemeye geldiklerinde Hasan Ağa onlardan yüklü bir başlık parası ister. Osman’ın aşkından yaptığı taşkınlıklar ise başlık parasının daha da artmasına neden olur. Osman’ın, gereken parayı köyde toplaması mümkün olmayınca, çareyi İstanbul’a gitmekte bulur. Gece gündüz çalışıp başlık parasını denkleştirince köye geri dönmeye çalışan Osman, yolda tüm parasını çaldırır. Eli boş bir şekilde köye döndüğündeyse topraklarının elinden alındığını ve babasının öldüğünü öğrenir. Osman, hem Emine’ye kavuşmak için parayı yeniden toparlamak hem de topraklarını geri almak için bir kez daha İstanbul’a gitmek için yola koyulur. Bu sırada karşılaştığı askerlik arkadaşı Şevket, Osman’a kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğretmeye çalışır.

TOKATÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Tokatçı filminin çekimleri İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da gerçekleştirildi.

TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi 1983 yılında çekildi ve beyaz perdede izleyici ile buluştu.

TOKATÇI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal (Osman)

Nazan Saatçi (Emine)

Şevket Altuğ (Şevket)

Ali Şen (Hasan Ağa)

Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)

Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)

Selahattin Fırat (Deli Sait)

Zuhal Üstüntaş (Osman’ın Annesi)

Muhteşem Durukan (Osman’ın Babası)

Hakkı Kıvanç (Rüstem)

Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)

Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

Celal Yonat

Çetin Başaran

Zeki Alpan