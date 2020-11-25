Tokat'ta "tatlı patates" üretimi yaygınlaşacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Bedrettin Karan tarafından 2016 yılından itibaren Tokat- Kazova ve Niksar ovasında deneme üretimine başlanan tatlı patatesten dekara 5 ton verim alındı.
Karan, AA muhabirine, 4 yıldır tatlı patates üzerine çalıştıklarını söyledi.
Tatlı patatesin sofralarda kullanılan patatesten farklı olduğunu belirten Karan, şöyle konuştu:
"Tatlı patates dünyanın tropik ve sub-tropik bölgelerinde 100'den fazla ülkede yetiştirilmekte. Dünyada tatlı patates yıllık 113 milyon ton civarındaki üretimle en fazla üretimi yapılan yedinci bitki konumunda. Ülkemizde ise sadece Hatay'daki bazı köylerde yetiştiriliyor ve küçük arazi sahibi üreticiler için önemli gelir kaynağı oldu. Tatlı patatesin Tokat ilinde yetiştirilme potansiyeli ile ilgili olarak 2016 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda Tokat-Kazova ve Niksar şartlarında dekara 5 ton verim alındı. Özellikle dekara veriminin ve birim fiyatının yüksek olması nedeniyle tatlı patatesin yöremizde alternatif bir ürün olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada ilerleyen yıllarda bölge çiftçilerimize tatlı patatesin üretim materyalini dağıtarak, yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz."
Tatlı patatesin besin değeriyle de dikkati çektiğinin altını çizen Karan, "Tatlı patatesin içeriğinde A vitamini ve A vitamini üretilmesine yardımcı olan beta karoten miktarlarının oldukça fazla olmasından dolayı büyümede önemli bir rolü vardır. Provitamin A'dan başka B kompleks, D vitamini ve C vitamini içeriği bakımından da zengindir. Protein açısından da zengin olan bu faydalı bitki, aynı zamanda K, Ca, P, Na, Fe, piridoksin ve magnezyum gibi mineral maddeleri de bünyesinde ihtiva etmektedir." dedi.
- "Diyet bitkisi olarak değerlendirilebilir"
Besin değeri oldukça yüksek olan tatlı patatesin 100 gramında yaklaşık 85 kalori bulunduğunu belirten Karan, "İçeriğinde hiç kolesterol bulunmamakla birlikte, yağ oranı da çok düşük seviyededir. Glisemik indeks değerinin düşük olmasından dolayı diyet bitkisi olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.
Karan, "Böyle çalışmaların hem ülke ekonomisine hem de yöreye katkısı önemli. Bu çalışmaların yürütülmesine destek veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne, Tokat Valiliği İl Özel İdaresine ve çalışmaların Niksar lokasyonunda yürütülmesine katkı sağlayan iş adamı Mahmut Tepebaşı'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!