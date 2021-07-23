Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 8 kişinin tedavisi sürüyor

AA muhabirinin, yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan ayının sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 125 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken bazıları da hastanede tedavi altına alınırken TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ndeki 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi, hayatını kaybetti.