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        Haberler Gündem Tokat'ta garajın çatısı çöktü 1 işçi yaralandı - Güncel haberler

        Tokat'ta garajın çatısı çöktü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çatısı çöktü, 1 işçi yaralandı. Yaralanan işçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:12
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        Tokat'ta garajın çatısı çöktü
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        Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında kamyonlarının park edildiği garajın çatısı bilinmeyen sebeple çöktü.

        Garajda bulunan Engin Can Erol (46) adlı işçi düşen parçalar nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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