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        Haberler Gündem Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan Iraklı 2 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi tutuklandı

        Tokat'ta silahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan ve gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 23:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:48
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        DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
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        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün kentte eylem ve faaliyetlerinin tespit ve engellenmesi ile örgütün finans yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Polis ekipleri, yapılan operasyonel çalışma kapsamında; terör örgütüne para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu O.T.A.A., S.H.N.N. ve S.B.M.M.'nin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 bin 306 Amerikan Doları, 100 Avustralya Doları, 160 bin Türk Lirası ve 138 bin 500 TL değerinde altın ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk S.H.N.N. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.T.A.A. ve S.B.M.M. ise 'Örgüt üyeliği ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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