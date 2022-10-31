Tokat'ta bulundu, literatüre girdi... 41.5 milyon yıllık!

Yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait bir fosildir. Bunun haricinde özellikle bölgemizde Kızılcahamam, Erzurum, Trakya ve Tokat'ta bitki fosillerine rastlanmıştır. Türkiye'de 41.5 milyon yıl öncesine ait bu tür bir fosile şu ana kadar rastlanmamıştı. 41.5 milyon yıl önce rastlanan fosil defnegiller familyasından örnek. Şimdi defnenin ülkemizde tek bir yaşayan örneği var. O da şu anda kullandığımız Akdeniz defnesi (Laurus nobilis) diye bildiğimiz defne bitkisidir.