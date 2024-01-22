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        Haberler Gündem Tokat-Sivas karayolunda ulaşıma kar engeli

        Tokat-Sivas karayolunda ulaşıma kar engeli

        Tokat-Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 05:49 Güncelleme: 22.01.2024 - 05:53
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        Tokat-Sivas karayolunda ulaşıma kar engeli
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        Tokat'ta gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı.

        AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİSİ ENGELLENDİ

        DHA'nın haberine göre; Geyras mevkisinde önlem alan polis ekipleri kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmaları engellendi.

        Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

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        TOMRUK YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

        Tokat'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle tomruk yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu çevre yolu ulaşıma kapandı.

        Kaza, gece saatlerinde Tokat-Sivas çevre yolu kavşağında yaşandı. Kent genelinde yağan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda seyir halinde olan Muhammet Sürlü (26) idaresindeki tomruk yüklü TIR, kar ve yağışı ve buzlanma nedeniyle çevre yolu girişinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        TIR'da bulunan tomruklar yola saçıldı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yol ulaşıma kapatıldı.

        Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği kazada, tomrukların kepçeyle kaldırılması sonrasında yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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