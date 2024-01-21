Serdar Ali Çelikler yazdı: Panik değil stres yönetimi lazım

Dzeko ve Fred'de bir kaç maçtır düşüş var. Tadic'de toparlanma, İrfan Can'da standart olarak iyi oynama.. Szymanski, kötü oynadığı Antep maçından sonra harika oynadı. Savunma katkıları da nefisti. Jayden şu an eldeki tüm stoperlerden iyi. Bir kere hem çabuk hem hızlı. Inter boşuna istemiyor. Bonucci'nin ağırlığını ancak Jayden kapatabiliyor. Mert Müldür şu an Osayi'den önde. Bu iki oyuncu Yaşlı Kurt'un arkasını şimdilik kapatıyorlar. Ama İtalyan'ın az da olsa atletizmini artırması şart.