Tokat'ın 'Titanik'i kurtarılacağı günü bekliyor

32 yaşındaki Mustafa Işık ise “2015 yılında Almus Kaymakamlığımız tarafından ilçeye kazandırılan gemimiz 3 ay önce sert fırtınadan dolayı battı. Bu geminin eski günlerindeki gibi Tokat turizmine kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.