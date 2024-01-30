Tokat'ın 'Titanik'i kurtarılacağı günü bekliyor
Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından, ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla getirilen tekne rüzgar nedeniyle battı. Bölge halkı tarafından Tokat'ın Titanik'i olarak anılan geminin yeniden turizme kazandırılacağı günü bekliyor
- 1
Tokat’ta Almus Kaymakamlığı tarafından Almus Barajı’nın turizme de kazandırılması amacıyla 3 Temmuz 2015 tarihinde satın alınan tekne baraja indirilerek hizmet vermeye başladı.
- 2
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Tokat’a getirilen 10 ton ağırlığında, 19 metre uzunluğunda, 5.06 metre genişliğindeki tekne geçtiğimiz aylarda ilçede etkili olan rüzgar nedeniyle battı.
- 3
Yaklaşık 3 aydır su altında bekleyen ve bölge halkı tarafından Tokat’ın Titanik’i olarak nitelendirilen teknenin gün yüzüne çıkartılarak yeniden turizme kazandırılması bekleniyor.
-
- 4
Tokat’ın Titanik’inin yeniden turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen 25 yaşındaki Hami İşler, “2015 yılında Almus Kaymakamlığı tarafından ilçeye getirilen bu gemi yaklaşık 3 ay önce çıkan fırtına nedeniyle battı. Biz bu gemiyi Tokat’ın Titanik’i olarak nitelendiriyoruz.
- 5
Bunun bölgemiz adına yeniden turizme kazandırılmasını istiyoruz. Büyük sükse oluşturacağını düşünüyoruz. Almus’un turizminin gelişmesi adına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.
- 6
Arkamızda bulunan geniş ormanlar ve karlık arazileri de görüyorsunuz. Bu gemiyle daha güzel olacağını düşünüyoruz” dedi.
-
- 7
32 yaşındaki Mustafa Işık ise “2015 yılında Almus Kaymakamlığımız tarafından ilçeye kazandırılan gemimiz 3 ay önce sert fırtınadan dolayı battı. Bu geminin eski günlerindeki gibi Tokat turizmine kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.