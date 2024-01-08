Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Eyüp Eroğlu'nun biyografisi

        Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        AK Parti'nin 26 il belediye başkan adayı belli oldu. Açıklanan isimlerden biri de Eyüp Eroğlu oldu. Bu kapsamda araştırılan: "Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüp Eroğlu kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti tarafından Tokat Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Eyüp Eroğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Eyüp Eroğlu'nun biyografisi...

        EYİÜP EROĞLU KİMDİR?

        Eyüp Eroğlu, 1977 yılında Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı ve 1999 yılında eğitimini tamamladı.

        REKLAM

        2001-2014 yılları arasında Tokat’ta serbest avukatlık mesleğini icra eden Eyüp Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü.

        2014’te Ak Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçilen Eyüp Eroğlu, 2019 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı oldu. Orta düzeyde İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Habertürk Anasayfa