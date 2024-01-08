AK Parti tarafından Tokat Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Eyüp Eroğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Eyüp Eroğlu'nun biyografisi...

EYİÜP EROĞLU KİMDİR?

Eyüp Eroğlu, 1977 yılında Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı ve 1999 yılında eğitimini tamamladı.

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2001-2014 yılları arasında Tokat’ta serbest avukatlık mesleğini icra eden Eyüp Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü.