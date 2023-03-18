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TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU nasıl yapılır? TOGG ön sipariş fiyatı ne kadar, ne zaman teslim edilecek, çekiliş ne zaman ve başvurular ne zaman sonuçlanacak?

TOGG ön sipariş başvurusu nasıl yapılır? TOGG ön sipariş fiyatı ne kadar, çekiliş ne zaman?

TOGG ön sipariş verme Trumore ekranı, yerli ve milli otomobilin satışa çıkarılacağının duyurulmasının ardından gündeme geldi. Anadolu, Gemlik, Kula, Pamukkale ve Oltu renkleri ile satışa sunulacak olan TOGG'un ön sipariş başvuru ekranı ve ücretleri merak konusu oldu. İşte, TOGG Trumore ön sipariş ekranı ve ücretleri hakkında detaylar...

Giriş: 18.03.2023 - 18:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOGG ön sipariş tarihi, ücreti ve şartları gündemdeki yerini koruyor. TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin liradan başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor. TOGG ön siparişin ardından Mart ayında yapılacak kura çekilişinin ardından Türkiye’nin yerli otomobilinin hak sahipleri belirlenecek ve 20 bin araç sahibini bulacak. İşte, 2023 TOGG ön sipariş başvurusu hakkında merak edilenler...

  • TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BAŞLADI

    Yerli ve milli otomobil Togg’un satışa başlayacağı ilk modeli T10X için ön siparişleri alınmaya başladı. TOGG T10X  ön siparişleri, 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr internet sitesi üzerinden veya Trumore'u indirerek verilebilecek.

  • TOGG T10X SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

    TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.

     

    Satın alınmak istenilen versiyon ve donanım özellikleri oluşturulduktan sonra e-cüzdanda yeterli bakiye (60 bin TL) bulunuyorsa ön sipariş süreci tamamlanacak. 24 Mart Cuma gününe kadar toplanacak ön siparişlerin ardından sıra çekilişe gelecek. Çekiliş 28 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda sipariş hakkı kazanan kullanıcılar belirlenmiş olacak.

  • TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    TOGG çekilişine katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemi ile de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

    Teslim alma hakkı kazanan 12 bin kişinin ismi 28 Mart Salı günü açıklanacak.

  • TOGG T10X HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

  • TOGG ÖZELLİKLERİ

    İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.

    Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor.

    Her ikisi de 160 kW güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleri ile alınabiliyor.

    523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ

    Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak. 

  • ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM’DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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