"20 BİN KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılış törenindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait TOGG’un üretiminde Anadolu’nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030’a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız." ifadelerini kullandı.