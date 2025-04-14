Tlos Antik Kenti'nin tiyatrosu sahne için gün sayıyor

Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan antik kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında 12 aydır kazı ve restorasyon çalışması yürütülüyor.

Tlos Antik Kenti, Antalya ve Muğla'daki başka antik kentlerle birlikte Likya Uygarlığı Antik Kentleri adıyla UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Yerinde tespit edilen orijinal parçalarıyla aslına uygun restore edilen Tlos Antik Kenti tiyatrosunun, bu yıl içerisinde açılması planlanıyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Korkut, tiyatronun restorasyonunda çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü, yapının neredeyse yüzde 100'e yakın kendi malzemesiyle restore edildiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi ortaklığıyla kentte 12 ay kazı ve restorasyon çalışması yürütüldüğünü belirten Korkut, "Tiyatro restorasyonu tamamlanmak üzere. 2025 yılı sonbahardan sonra Tlos tiyatrosunda etkinlik yapabilecek durumdayız. Burada, yıkık halde olan blokları kaldırıp taş tarlasına götürüyoruz. Orada temizlik ve konservasyon sürecinden sonra restorasyon işlemini gerçekleştirerek orijinal yerine koyuyoruz" dedi.

Korkut, parçalanmış, restore edilemeyecek çok az sayıda blok yerine yeni malzeme kullanıldığını, bu parçaları da orijinaliyle bire bir örtüşen, aynı renkteki malzemeden seçtiklerini kaydetti.

Tiyatronun restorasyonuna başladıkları 2023'te kendilerine hedef olarak 2025'i koyduklarını ifade eden Korkut, çalışmaların yüzde 90'ına yakın kısmının tamamlandığını dile getirdi.

TİYATRO 8 BİN 500 KİŞİYİ AĞIRLAYABİLİYOR

Kazı çalışmaları öncesi tiyatronun maksimum 4 bin kişilik olduğunu düşündüklerine işaret eden Korkut, şöyle konuştu:

"Tlos tiyatrosu, yaptığımız ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda, yaklaşık 8 bin 500 kişinin rahatlıkla oturabildiği ve gösteri izleyebildiği büyük bir yapı. Belki de 'Muğla'dan Antalya'ya kadar olan sınır içerisinde gördüğümüz birkaç büyük tiyatrodan birisi' diyebilirim. Bu da Tlos'un önemini gösteriyor. Tlos, Batı Likya bölgesinde, Homeros'un destanlarında bahsettiği ünlü Xanthos Vadisi'ni görür noktada kurulu 6 büyük Likya kentinden bir tanesi. Likya'nın 4 büyük kenti de Xanthos Vadisi'nde bulunuyor. Bunlar, Patara, Xanthos, Pınara ve Tlos antik kentleri. Bu dört kentin Likya Parlamentosu'nda 3 oy hakkı, yani 3 milletvekiliyle temsil edildiğini biliyoruz. Bu bakımdan metropolis gibi büyük bir kente yakışan bir tiyatro yapısı var diyebiliriz."