Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tlos Antik Kenti'nin tiyatrosu sahne için gün sayıyor

        Tlos Antik Kenti'nin tiyatrosu sahne için gün sayıyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde bulunan ve aslına uygun restore çalışmalarında sona gelinen tiyatro, yeni oyunların sahnelenmesi için gün sayıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tlos Antik Kenti'nin tiyatrosu sahne için gün sayıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan antik kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında 12 aydır kazı ve restorasyon çalışması yürütülüyor.

        Tlos Antik Kenti, Antalya ve Muğla'daki başka antik kentlerle birlikte Likya Uygarlığı Antik Kentleri adıyla UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

        Yerinde tespit edilen orijinal parçalarıyla aslına uygun restore edilen Tlos Antik Kenti tiyatrosunun, bu yıl içerisinde açılması planlanıyor.

        Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Korkut, tiyatronun restorasyonunda çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü, yapının neredeyse yüzde 100'e yakın kendi malzemesiyle restore edildiğini söyledi.

        REKLAM

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi ortaklığıyla kentte 12 ay kazı ve restorasyon çalışması yürütüldüğünü belirten Korkut, "Tiyatro restorasyonu tamamlanmak üzere. 2025 yılı sonbahardan sonra Tlos tiyatrosunda etkinlik yapabilecek durumdayız. Burada, yıkık halde olan blokları kaldırıp taş tarlasına götürüyoruz. Orada temizlik ve konservasyon sürecinden sonra restorasyon işlemini gerçekleştirerek orijinal yerine koyuyoruz" dedi.

        Korkut, parçalanmış, restore edilemeyecek çok az sayıda blok yerine yeni malzeme kullanıldığını, bu parçaları da orijinaliyle bire bir örtüşen, aynı renkteki malzemeden seçtiklerini kaydetti.

        Tiyatronun restorasyonuna başladıkları 2023'te kendilerine hedef olarak 2025'i koyduklarını ifade eden Korkut, çalışmaların yüzde 90'ına yakın kısmının tamamlandığını dile getirdi.

        TİYATRO 8 BİN 500 KİŞİYİ AĞIRLAYABİLİYOR

        Kazı çalışmaları öncesi tiyatronun maksimum 4 bin kişilik olduğunu düşündüklerine işaret eden Korkut, şöyle konuştu:

        "Tlos tiyatrosu, yaptığımız ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda, yaklaşık 8 bin 500 kişinin rahatlıkla oturabildiği ve gösteri izleyebildiği büyük bir yapı. Belki de 'Muğla'dan Antalya'ya kadar olan sınır içerisinde gördüğümüz birkaç büyük tiyatrodan birisi' diyebilirim. Bu da Tlos'un önemini gösteriyor. Tlos, Batı Likya bölgesinde, Homeros'un destanlarında bahsettiği ünlü Xanthos Vadisi'ni görür noktada kurulu 6 büyük Likya kentinden bir tanesi. Likya'nın 4 büyük kenti de Xanthos Vadisi'nde bulunuyor. Bunlar, Patara, Xanthos, Pınara ve Tlos antik kentleri. Bu dört kentin Likya Parlamentosu'nda 3 oy hakkı, yani 3 milletvekiliyle temsil edildiğini biliyoruz. Bu bakımdan metropolis gibi büyük bir kente yakışan bir tiyatro yapısı var diyebiliriz."

        Kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ile Seydikemer Belediyesi’nin destek verdiğine değinen Korkut, tiyatronun açılışının ardından bölgeye gelenleri de cezbedeceğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tlos Antik Kenti
        #Seydikemer
        #Muğla
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Habertürk Anasayfa