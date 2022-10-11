Tiyatro.da'dan ilk oyun: 'Neredeyse Eşittir'

Kumbaracı50'nin ondokuzotuz atölyelerinde bir araya gelen bir ekipten oluşan Tiyatro•da, İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin Avrupa’da çok sık oynanan ve içinde yaşadığımız ekonomik düzeni mercek altına alan oyunu 'Neredeyse Eşittir'i seyirciyle buluşturdu.

Çeşitli kurumlardan muhtelif zamanlarda oyunculuk eğitimi alıp 2017’de Kumbaracı50'nin ondokuzotuz atölyelerinde bir araya gelen bir ekipten oluşan Tiyatro•da, İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin 'Neredeysi Eşittir' adlı oyununu seyirciyle buluşturdu.

'Neredeyse Eşittir', beraber çıkardıkları oyunlardan ve birbirilerinden aldıkları güçle, ‘tiyatro da’ yaparak, ‘tiyatroda’ kalmak isteyen bir ekip olarak çalışmalarını sürdüren grubun Kumbaracı50’nin ondokuzotuz atölyelerinde çıkardıkları oyunların yanında ilk oyunu olma özelliğini taşıyor.

Avrupa’da çok sık oynanan oyunu 'Neredeyse Eşittir', içinde yaşadığımız ekonomik düzeni mercek altına alıyor. Kendisi de ekonomi eğitimi almış olan Khemiri, oyunda kapitalist düzeni farklı yönleriyle irdelerken umut var mı sorusunun cevabını seyirciye bırakıyor.

Khemiri oyunun girişinde simyacı, ütopyacı ve devrimci August Nordenskiöld’dan bir alıntı yapıyor: “Hadi git küçük kağıt, dünyayı dolaş ve paranın tahakkümünü yok et, et ki altın, gümüş ve değerli taşlar bir gün dünyanın put ve zorbaları olmaktan çıksınlar!” Bambaşka bir toplum kurma hayali peşinde olan Nordenskiöld bu manifestosu 1789 yılına ait.

Yazar Khemiri, aradan geçen 225 yıl sonra, 2014 yılında kaleme aldığı oyunda, “böyle bir hayalin peşinden gitmek mümkün mü?” sorusunun peşinden gidiyor. tiyatro.da ekibi de her deneyimin değerinin biçildiği bir dünyada, “tiyatro gibi paha biçilemez şeylerin peşinden gitmek mümkündür” diyor. Oyun, sisteme dahil olup eşitlenmek isteyen, sistemi yıkıp eşitler yaratmak isteyen, sistemden kovulunca zaten eşit olmadığını fark eden, sisteme dahil olmayıp eşitliği umursamayan, sistemi hayallerinden dolayı göremeyip eşitlik nedir anlamayanların anlatısı olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bazen trajik bazen komik bir hikaye, hayatın içinden bütün duyguları yaşatabilen bir nevi lunapark...

İsmail Sağır’ın yönetmenliğinin yanında dekor ve ışık tasarımını yaptığı, Hasret Güneş’in çevirdiği oyunun yönetmen yardımcılığı görevini Tiyatro•da oyuncularından Anıl Şafak Kaçar üstleniyor. Kostümler, Candan Seda Balaban’ın dokunuşlarıyla, ekip işi olarak ortaya çıkarken müzikler Onur Kahraman’ın oyuna özgü üretimi, afiş tasarımı ise Tiyatro•da oyuncularından Aycan Kızılkaya’ya ait. Neredeyse Eşittir’de karakterleri Anıl Şafak Kaçar, Aygen Tezcan, Esra Erkuş Dutipek, İsmail Sağır, Murat Altınışık, Selin Kitiş oynuyor.

İlk olarak 28 Eylül’de, Kumbaracı50’de prömiyer yapan Neredeyse Eşittir 23 Ekim’de tekrar Kumbaracı50’de oynayacak ve ekip sezon boyunca Kumbaracı50 de dahil olmak üzere çeşitli sahnelerde seyircilerle buluşacak.

Biletler Kumbaracı50 'de