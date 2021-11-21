TİSK'in yazılı açıklamasına göre, geleneksel olarak düzenlenen ve sosyal sorumluluk ödüllerinin kurumlarla buluşturulduğu ödül programı bu yıl "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenleniyor.
Ortak Yarınlar Ödül Programı ile dünyada ve Türkiye'deki dijital değişimler ve gelişmeler ışığında, topluma değer katan, iş ve iş gücü dönüşümünde çalışanları geleceğe hazırlayan, kadınların ve gençlerin çalışma hayatında güçlendirilmesini destekleyen, sürdürülebilir bir dünya için ekosistemin korunmasına yönelik hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ve örnek uygulamaları üreten kurumlar ödüllendirilecek.
ÖDÜLLER 6 KATEGORİDE VERİLECEK
Program kapsamında, aday projelerin tamamı "İşimizin Yarını" çerçevesinde özel olarak belirlenen 6 kategoride değerlendirilecek. Proje değerlendirme süreci ise iş, sanat ve akademi dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül vermiş değerli isimlerin yer aldığı jüri tarafından gerçekleştirilecek.
Jüri değerlendirmesi ile birlikte yürüyecek halk oylaması da 19-25 Kasım arasında www.ortakyarinlar.com gerçekleşecek. Böylece, kamuoyu da değerlendirme sürecine katkı sunabilecek.
400'DEN FAZLA ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLANDI
Sosyal sorumluluk esası ile yürütülen programda, başvuru yapan tüm kurumlar, ürettikleri projelerle Türkiye'ye değer katarken, ortak yarınlar için bir faydaya daha imza attı. Başvuru sahipleri yaptıkları bağışlarla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün bağış kampanyasına destek olarak, 400'ü aşkın çocuğun bir yıllık eğitimine katkı sağladı.
Kazanan kurumlar, 2 Aralık'ta "www.ortakyarinlar.com" internet adresinden canlı olarak takip edilebilecek ödül töreninde açıklanacak.
Program herkesin katılımına açık olacak.
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