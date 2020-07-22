Tırnak soyulması genellikle çoğu kişinin başına gelen ve ellerin görünümünü bozan bir durumdur. Meydana gelmesinin ise birçok nedeni olabilmektedir. Bu yüzden böyle bir durum oluştuğu takdirde bir doktora görünerek nedenine göre tedavi yöntemi uygulamak gerekmektedir. Yine de bilinen bazı nedenleri ise şunlardır;

Mevsim değişiklikleri ; hava sıcaklığının değişmesi durumunda tırnak katmanları susuz kalarak soyulabilmektedir. Bu durumu önlemek için yatmadan önce ve kalktığınızda tırnaklarına koruyucu losyon sürebilirsiniz.

; hava sıcaklığının değişmesi durumunda tırnak katmanları susuz kalarak soyulabilmektedir. Bu durumu önlemek için yatmadan önce ve kalktığınızda tırnaklarına koruyucu losyon sürebilirsiniz. İlaçlar ; bazı ilaçların içeriği cilt ve tırnaklarınızı kurutabilmektedir. Bu neden başladığınız bir ilaç sonucunda böyle bir etki gözlemlediyseniz; doktorunuzdan ilacınızı değiştirmesini isteyebilirsiniz.

; bazı ilaçların içeriği cilt ve tırnaklarınızı kurutabilmektedir. Bu neden başladığınız bir ilaç sonucunda böyle bir etki gözlemlediyseniz; doktorunuzdan ilacınızı değiştirmesini isteyebilirsiniz. Beslenme ; vücutta oluşan protein, biyotin, kükürt ve B vitamini eksiklikleri tırnaklarınızın üzerinin soyulmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden beslenme şeklinizi düzenlemeniz ve bunun yanında tırnaklarınızı besleyici kremler kullanmanız yararlı olacaktır.

; vücutta oluşan protein, biyotin, kükürt ve B vitamini eksiklikleri tırnaklarınızın üzerinin soyulmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden beslenme şeklinizi düzenlemeniz ve bunun yanında tırnaklarınızı besleyici kremler kullanmanız yararlı olacaktır. Bazı hastalıkların olması ; kişide sedef veya mantar enfeksiyonu mevcutsa direk tırnaklara etki eder ve soyulmalarına neden olur. Bu yüzden bu rahatsızlıklarınız için kullandığınız merhemleri tırnaklarınıza da uygulayarak çözüm bulabilirsiniz.

; kişide sedef veya mantar enfeksiyonu mevcutsa direk tırnaklara etki eder ve soyulmalarına neden olur. Bu yüzden bu rahatsızlıklarınız için kullandığınız merhemleri tırnaklarınıza da uygulayarak çözüm bulabilirsiniz. Su da çok fazla kalmak ; havuzda ve denizde çok fazla kalmak, bulaşık yıkamak gibi durumlar tırnakların katmanların yumuşamasına neden olarak soyulmaların olmasını meydana getirmektedir. Bu yüzden bulaşık yıkarken eldiven takabilir, deniz ve havuzdan çıktığınızda ellerinizi nemlendirebilirsiniz.

; havuzda ve denizde çok fazla kalmak, bulaşık yıkamak gibi durumlar tırnakların katmanların yumuşamasına neden olarak soyulmaların olmasını meydana getirmektedir. Bu yüzden bulaşık yıkarken eldiven takabilir, deniz ve havuzdan çıktığınızda ellerinizi nemlendirebilirsiniz. Oje ve takma tırnak kullanma; uzun süre oje kullanmak tırnaklarınızın nefes almasını önleyerek soyulmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde uzun süre takma tırnak kullanımı da yapıştırılması için kullanılan maddeden dolayı tırnaklarınıza oldukça zarar vererek soyulmasına neden olmaktadır. Bu yüzden ojelerinizi ve takma tırnaklarınızı uzun süre boyunca tırnaklarınız da tutmayınız. Sonrasında hemen nemlendiriniz.

Bu şekilde tırnak bakımınıza dikkat ederek soyulmalarını önleyebilirsiniz. Önemli bir nokta da; kesinlikle bilinçsizce piyasa da satılan tırnak güçlendiricileri içeriğini okumadan kullanmayınız.