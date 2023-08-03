Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler
- 1
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.
- 2
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
- 3
Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
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- 4
Eksikler
Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak.
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232. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.
- 6
MUHTEMEL 11
Mert
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- 7
Rosier
- 8
Necip
- 9
Colley
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- 10
Masuaku
- 11
Amir
- 12
Onur
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- 13
Salih
- 14
Gedson
- 15
Muleka
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- 16
Aboubakar