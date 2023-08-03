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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler

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        Giriş: 03.08.2023 - 10:31
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

        • 2

          Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

        • 3

          Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

        • 4

          Eksikler

          Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak.

        • 5

          232. Avrupa maçı

          UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          Mert

        • 7

          Rosier

        • 8

          Necip

        • 9

          Colley

        • 10

          Masuaku

        • 11

          Amir

        • 12

          Onur

        • 13

          Salih

        • 14

          Gedson

        • 15

          Muleka

        • 16

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