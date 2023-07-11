TIR kırmızı ışıkta geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki Ali Osman Çalışkan hayatını kaybetti, Erol Arda ağır yaralandı
Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, Çifteler-Konya kara yolu 5'inci kilometresindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Abdülkadir Büyükakdağ'ın kullandığı rulo kağıt yüklü TIR, otomobile çarptı.
Savrulan TIR, çarptığı otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki Ali Osman Çalışkan hayatını kaybetti, Erol Arda ağır yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arda, tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan TIR şoförü Büyükakdağ ise gözaltına alındı.
Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kavşaktaki kırmızı ışıkta geçen TIR'ın hızla otomobile çarptığı görüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.