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        Haberler Gündem Güncel TIR, ışıkta bekleyen minibüse çarptı

        TIR, ışıkta bekleyen minibüse çarptı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 1'i ağır yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:59 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:00
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        TIR, ışıkta bekleyen minibüse çarptı
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        Tekirdağ'da Çerkezköy yönüne seyreden Ü.Ö. yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kullandığı minibüse arkadan çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        Çarpmanın etkisiyle minibüs ve TIR savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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        Kazada, minibüste yabancı uyruklu oldukları belirlenen 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Fotoğraf: DHA

        Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, TIR sürücüsü Ü.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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